Ex-hoofdinspecteur Jean-Pierre Van Nieuwenborgh (67) blikt terug op aanslag in luchthaven: “Tijdens reconstructie moesten we kogels uit ons wapen halen, ze hadden schrik dat we op terrorist zouden schieten”

MelseleOp de luchthaven van Zaventem is maandag de aanslag van vijf jaar geleden herdacht. Bij Jean-Pierre Van Nieuwenborgh staat 22 maart voor altijd in het geheugen gegrift. Hij werkte als hoofdinspecteur in de luchthaven toen de bommen ontploften, maar werd ook in de nasleep geconfronteerd met de zware gevolgen van de terreurdaad. “Zelfs in het plafond troffen we nadien nog menselijke resten aan.”