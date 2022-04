Erfgoedschuur die ‘in de weg stond’ is nu fraaie shelter voor voetbalclub en buurt

KieldrechtIn de nieuwe sportzone Oud Arenberg in Kieldrecht wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de restauratie van een erfgoedschuur . Die staat pal naast het voetbalveld en was in zo’n slechte staat dat er brokstukken op het plein terecht kwamen. “Het was wat zoeken naar een geschikte bestemming maar we hebben er nu een shelter van gemaakt”, zegt schepen van erfgoed Boudewijn Vlegels (N-VA).

De schuur heeft de gemeente Beveren de voorbije jaren al veel kopzorgen opgeleverd. De schuur stond eigenlijk serieus in de weg maar sloop was geen optie omdat het gebouw op een erfgoedinventaris staat. Op het aanpalend terrein start binnenkort de bouw van een nieuwe tribune en cafetaria voor voetbalclub KSK Kieldrecht. Door de architecten werd even bekeken of de schuur geïntegreerd kon worden in de nieuwbouw maar dat bleek uiteindelijk onmogelijk.

Veld onbespeelbaar

Er moest wel actie ondernomen worden want na een storm waaide een stuk van het dak waardoor het voetbalveld al meer dan een jaar onbespeelbaar is. “Voorlopig stelt zich nog geen probleem maar dit moest wel opgelost worden voor de verhuis van KSK Kieldrecht van het centrum naar deze sportzone”, legt schepen Boudewijn Vlegels uit.

Volledig scherm Door brokstukken die op het veld terechtkwamen, kan het plein al meer dan een jaar niet meer bespeeld worden. © Kristof Pieters

De 200 jaar oude schuur staat op de inventaris van bouwkundig erfgoed maar is niet geklasseerd. “Dat gaf ons toch wat meer vrijheid om alles te verbouwen. We hebben het dak in asbestplaten weggehaald en vervangen door staalplaten. Verder is er ook een nieuwe wand in hout geplaatst in de originele zwarte kleur. Binnenin is het originele houten gebinte bewaard gebleven maar hebben we wel een betonnen vloer laten aanbrengen. In een laatste fase komt er ook nog een nieuwe poort in te staan.”

Herbestemming als shelter

Een herbestemming van de erfgoedschuur is er intussen ook. “Het zal dienst doen als shelter”, legt Vlegels uit. “Supporters kunnen er gaan schuilen bij regen maar het gebouw zal eigenlijk openstaan voor iedereen. Buurtbewoners kunnen er bijvoorbeeld in de zomer een barbecue houden. Het pleintje voor de schuur wordt in een volgende fase nog groen ingericht zodat er terug een soort ‘erf’ gecreëerd wordt. We gaan het ook verhuren aan verenigingen of particulieren. Het is uiteraard wel basic ingericht: zonder verwarming of sanitair maar verlichting is er wel.”

Tevreden reacties

De schepen is tevreden met het eindresultaat. “Een nadeel is uiteindelijk omgebogen in een voordeel. De schuur is misschien geen toperfgoed maar het staat wel op de inventaris van erfgoed en het behoud en restauratie is een goede zaak.” Oppositiepartij Beveren 2020, die het dossier al meermaals ter sprake bracht op de gemeenteraad, is ook opgelucht. “Het zou ook maar beschamend geweest zijn om 4,7 miljoen euro uit te trekken voor de verhuis van de voetbalclub maar geen 150.000 euro om een stuk erfgoed te redden”, vindt Jan Creve.

Volledig scherm De 19e eeuwse schuur voor de restauratie © Foto Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters