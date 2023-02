Erfgoedgemeenschap Doel & Polder zet erfgoed in de kijker op website koesterdoel.be

Doel heeft watersnood en oorlogsrampen overleefd. Sinds de jaren zestig van vorige eeuw vormde de uitbreiding van de Antwerpse haven een constante bedreiging. De meeste bewoners werden verjaagd en vele gebouwen waaronder belangrijk erfgoed werden afgebroken. De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder streeft ernaar het erfgoed van Doel nieuw leven in te blazen, met respect voor het verleden, de oorspronkelijke én de huidige bewoners. Eerder plaatste de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen in het centrum van Doel en op de Scheldedijk elf duurzame infoborden die het erfgoed van belichten. De borden bevatten informatie over de gebouwen, de polder, de dijken, de Schelde en de haven en zijn geïllustreerd met historisch foto- en kaartmateriaal. “De talrijke bezoekers van Doel krijgen met deze infoborden de juiste informatie over het dorp mee”, zegt Johan De Vriendt van de Erfgoedgemeenschap. “Het betekende een belangrijke stap in de herwaardering van Doel. Het was ook de allereerste keer dat een officiële instantie, met name de provincie Oost-Vlaanderen, een erfgoedproject in Doel financieel steunde.”

Schat aan informatie

Op de pas gelanceerde webstek koesterdoel.be is nog een grotere schat aan informatie terug te vinden. “Het verhaal van het dorp is niet alleen dat van een dorp dat alle ellende heeft overleefd, maar is ook het dorp dat begin 17de eeuw aangelegd is volgens een bijzonder dambordpatroon”, vervolgt De Vriendt. “Het is ook het dorp dat de quarantainedienst verzorgde voor de boten die in Antwerpen wilden aanleggen. Daar getuigen nu nog vier bijzondere dokterswoningen in het dorp. Ook de ruimere context van het zogenaamde ‘Eylant van den Doel’ komt aan bod. In het binnen dijken geklemde gebied rond Doel bevindt zich nog altijd de heel fotogenieke zestiende-eeuwse Zoetenberm, één van de oudste dijken van het land.” Op de webstek vind je naast verhalen over het aanwezige en vernietigde erfgoed, ook historische kaarten en info over wandelingen en verblijf in Doel.