Enkele straten afgesloten door wateroverlast

Het gaat om de Luiseekstraat in Haasdonk en de parallelweg naast de E17 tussen de Bergstraat en de Perstraat in Haasdonk. In Melsele is de Varenstraat afgesloten. Er is tijdelijk dubbelrichtingsverkeer mogelijk in de Hennenneststraat tijdens de duur van de afsluiting. Het is mogelijk dat in de loop van de avond nog andere straten tijdelijk afgesloten worden.