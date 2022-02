‘Engels stuur’ wordt bestuurder fataal na aanrijding met trein: locomotief doorboort rechterflank van bestelwagen

Beveren Opnieuw stijging van aantal leerlingen in secundair: “Tegen 2024 wordt piek verwacht”

Het aantal leerlingen in het secundair onderwijs in Beveren zit nog steeds in de lift. Dit schooljaar zijn er 4.107 leerlingen ingeschreven. Dat zijn er maar liefst 112 meer dan vorig schooljaar. Elke school is intussen aan het bijbouwen of is bezig met uitbreidingsplannen om de piek op te vangen die tegen 2024 verwacht wordt.

16 februari