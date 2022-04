Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Bodemonder­zoek bevestigt verontrei­ni­ging rond 3M met mogelijke gezond­heids­ri­si­co's

In een gebied rond chemiebedrijf 3M dat zich uitstrekt over de gemeenten Zwijndrecht en Beveren is sprake van ernstige bodemverontreiniging, waarbij humaan-toxicologische risico's niet kunnen worden uitgesloten. Dat is volgens afvalstoffenmaatschappij OVAM de conclusie van de erkende bodemsaneringsdeskundige die een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) voor PFAS-verontreiniging uitvoerde.

