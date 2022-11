Eerste kerkgebouw krijgt herbestemming: OLV van Bijstandskerk wordt culturele zaal, Chiro mag intrek nemen in pastorij

BeverenEr is een akkoord tussen de gemeente en de kerkfabriek om de Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandskerk in de Pastoor Steenssensstraat in erfpacht te geven voor een herbestemming. Voor de kerk zelf ligt een plan op tafel om deze om te vormen tot culturele zaal. De pastorij zal met onmiddellijke ingang naar de chirogroep Sint-Lutgard gaan omdat deze met een gebrek aan ruimte zit.

Beveren telt maar liefst elf kerkgebouwen op het grondgebied. De gemeente nam de vzw Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur onder de arm om een visie uit te werken voor de vele kerken. Dit resulteerde in een kerkenbeleidsplan dat stap voor stap zal worden uitgerold. De eerste kerk die een herbestemming krijgt is de Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandskerk. De gesprekken waren al even bezig maar het overlijden van pastoor Daniël Van de Velde afgelopen zomer zorgde voor een stroomversnelling.

Erfpacht

In de gemeenteraad bevestigde burgemeester Marc Van de Vijver (cd&v) op een vraag van Victor Catry (Open Vld) dat er nu een akkoord is met de kerkfabriek. “En het gaat niet alleen om de kerk maar over ganse de site, inclusief de pastorij”, laat hij weten. “De overeenkomst zal eerstdaags worden voorgelegd aan het college. We gaan de kerk en de pastorij in erfpacht nemen. De pastorij wordt met onmiddellijke ingang al ingezet voor de meisjeschiro die met een tekort aan ruimte zit. Er zijn wel nog een paar kleine investeringen nodig in het gebouw.”

Volledig scherm Ook de pastorij zit mee in de erfpachtsovereenkomst en zal ter beschikking worden gesteld van de meisjeschiro. © Kristof Pieters

Culturele zaal

Voor het gebruik van de kerk moet deze eerst onttrokken worden aan de eredienst. “We gaan aan het bisdom vragen om de kerk zo snel mogelijk te ontwijden”, vervolgt de burgemeester. “Daarna kunnen we werk maken van een herbestemming als culturele zaal. De middenbeuk zal volgens dit plan gebruikt worden om voorstellingen op te voeren. In de zijbeuken komt berging voor materiaal. Bij de culturele verenigingen is er al lang vraag naar een plek voor repetities en voorstellingen omdat CC Ter Vesten een volgeboekte agenda heeft.” De kerk leent zich hier perfect voor. Het is geen beschermd monument en er staan geen pilaren in de middenbeuk die het zicht wegnemen.

Volledig scherm Door de afwezigheid van pilaren in de middenbeuk leent de kerk zich perfect voor een herbestemming als culturele zaal. © Kristof Pieters

Inspraak buurt

Gemeenteraadslid Victor Catry vraagt om de buurt zeker te betrekken bij het herbestemmingsproject. “Er kan ook gedacht worden aan andere invullingen zoals een aula of een sociaal restaurant. Een kerkgebouw een nieuwe functie geven, is meer dan louter een gebouw herbestemmen. De betrokkenheid van buurtbewoners is van cruciaal belang om zulke projecten te doen slagen.”

Ook bib in kerk

De Onze-Lieve-Vrouw-Bijstandkerk is voorlopig de enige kerk die een totaal nieuwe bestemming zal krijgen. De andere tien kerken zullen ook gebruikt kunnen worden voor activiteiten maar daar blijven wel uitvaarten en huwelijken mogelijk. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan verbouwingswerken in de kerk van Kallo. Daar worden twee zijbeuken ingericht als bibliotheek.

Volledig scherm De meisjeschiro Sint-Lutgard heeft haar heem vlak naast de pastorij © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

