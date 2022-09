Eerste deel van nieuwe bufferdijk tussen polder en haven: “Landschap moet meerwaarde zijn voor omwonenden”

VerrebroekDe Vlaamse overheid heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor een eerste deel van een nieuwe bufferdijk tussen de Waaslandhaven en de omliggende polderdorpen. Deze buffer zal in totaal elf kilometer lang zijn maar de aanleg wordt gespreid over een tiental jaar. In een eerste fase komt nu de Drijdijck aan de beurt.

De buffer maakt deel uit van het dossier voor de verdere havenuitbreiding met een nieuw containerdok. Er is afgesproken om de omliggende polderdorpen beter af te schermen voor geluid en licht. “Het is eigenlijk geen dijk maar een echt bufferlandschap van maken”, zegt Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters. “Het dossier voor de havenuitbreiding is nu al ver gevorderd, maar het duurt nog even voor de spade in de grond kan voor het eerste onderdeel, een nieuwe westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven. Voor het hele project van de buffer moet men toch rekenen op een tiental jaar. Toch maken we, waar het kan, nu al werk van het bufferlandschap. Zo kunnen de nieuwe bomen alvast beginnen groeien en krijgt iedereen een voorsmaakje van de bufferdijken die we in de toekomst zullen realiseren.”

Dijkverhoging

Volledig scherm Ook 's nachts zal de lichthinder een pak minder zijn door de aanleg van de buffer © rv

De Vlaamse overheid bij nu de spits af met de buffer voor het natuurgebied Drijdijck in Verrebroek. De bestaande dijk zal een stuk worden opgeschoven en verhoogd met meer dan drie meter. Er komen een wandelpad, zitbanken en enkele bomenrijen. Door de aanwezigheid van veen en klei in de ondergrond is een hogere bufferdijk bouwtechnisch niet mogelijk. Wel komen er aan de havenzijde van de nieuwe dijk drie rijen bomen. De dijkverhoging in combinatie met de aanplant van bomen zullen de omgeving voldoende moeten afschermen van de haven. Op langere termijn, wanneer de nieuwe bomen voldoende gegroeid zijn, zullen de huidige populierenrijen langs de straat Drijdijk deels vervangen worden door lagere bomen.

Ruimte voor recreatie

Dit laatste is ook een voorwaarde die de gemeente stelt. “Voor ons is groen en recreatie in dit bufferlandschap erg belangrijk”, zeggen schepen voor Linkeroever Boudewijn Vlegels en zijn collega voor groen- en natuurontwikkeling Filip Kegels. “Daarom wilden we garanties voor de aanplant van drie bomenrijen op de dijk aan de havenzijde en de aanleg van een wandelpad met rustplaatsen. Zo vormt de buffer ook een meerwaarde voor de omwonenden in de ruime omgeving.”

Oorspronkelijke polderbodem

Volledig scherm Simulatie van het toekomstige gebied rond Drijdijck © Omgeving

Naast het verplaatsen en verhogen van de dijk wil men het gebied eveneens afgegraven tot het oorspronkelijke polderbodemniveau. Er blijft een kleine, boogvormige dijk bestaan op het tracé van de huidige dijk om het water in die zone vast te houden. Een stuw in dit dijkje laat toe het waterniveau te regelen.

Er is ook aandacht voor inspraak van de bevolking. Twee jaar geleden was er al een digitale bevraging om te peilen wat mensen belangrijk vinden voor de inrichting van de buffer. Deze respons werd verwerkt in een ontwerp dat eind vorig jaar opnieuw aan de bevolking werd voorgelegd. De plannen voor het verplaatsen van de Drijdijck kan men nog tot en met 22 september inkijken tijdens het openbaar onderzoek.

Volledig scherm Een simulatie van hoe de bomenrij het zicht op de haven wegneemt. © rv

Volledig scherm © rv

Volledig scherm Een doorsnede van de bufferdijk © rv

Volledig scherm © Kristof Pieters

