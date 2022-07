Eerste Belgische gin met rooktoets scoort goud op internationaal concours: “Niet makkelijk om te op te vallen in groot aanbod aan gins”

Matthew en Tommy wonnen reeds heel wat internationale prijzen met hun Moon en Cherry Moon Gin. Nu valt dus ook de ‘smoked edition’ in de prijzen. Deze eerste Belgische gin met een rooktoets werd eind vorig jaar gelanceerd. 87 juryleden uit 23 landen, allen bartenders, sommeliers of aankopers verkozen de Smoked Moon Gin als gouden medaille winnaar. “Het doet ons deugd dat een professioneel panel ons opnieuw bekroond”, reageren Tommy en Matthew tevreden. “Er is namelijk al een enorm aanbod aan gin, maar de kwaliteit laat soms te wensen over. Op deze internationale wedstrijden zie je dan dat passie en kennis beloond worden. Een groot deel van die kennis hebben we te danken aan Patrick Van Schandevijl van stokerij De Moor in Aalst. Het receptuur werkten we zelf uit, maar we distilleren samen met Patrick. Zijn jarenlange ervaring was onmisbaar voor het creëren van onze gins.”