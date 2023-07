“Een kleintje met mayonaise en een vibrerend eitje aub”: frituuruitbater plaatst seksspeeltjes in automaat

Bij frituur ’t Patatje in de Soldatendreef in Beveren kan men naast bereide maaltijden voortaan ook seksspeeltjes uit de muur halen. Uitbater Robby Aps was op zoek naar een alternatief om de kalme zomermaanden te overbruggen. “Ik heb me wel laten bijstaan door een experte want ik zou bij de helft niet eens weten hoe ik het moet gebruiken”, lacht hij.

Robby Aps baat al jarenlang frituur ’t Patatje uit maar is eigenlijk kok van opleiding. “Daarom ben ik destijds ook begonnen met het aanbieden van bereide maaltijden in twee automaten voor de deur”, legt hij uit. “Het is vooral bedoeld voor mensen die van hun werk komen en geen zin of tijd meer hebben om te koken. In de zomermaanden zet ik altijd één automaat uit. Enerzijds omdat de koeling ervan heel wat energie vreet maar anderzijds omdat veel mensen op vakantie zijn en de vraag veel minder is.”

Zelfs wie met bankkaart betaalt, kan gerust zijn. Wij krijgen nooit namen te zien Robby Aps

Winstmarge

Robby zocht daarom naar een alternatief om de automaat te vullen. “Ik heb even gedacht aan snoepgoed en drank maar de winstmarge daarop is miniem en zo’n automaat kost toch al snel 15.000 euro. Het leek me beter iets aan te bieden wat nergens anders te vinden is in de wijde omtrek en kwam zo bij seksspeeltjes uit.”

Om zijn assortiment samen te stellen deed de frituuruitbater een beroep op een experte uit de seksindustrie. “Zij heeft me een hele lijst bezorgd van wat er zoal populair is. Eerlijk gezegd, ik heb heel wat YouTube-filmpjes moeten bekijken want van de helft wist ik niet eens dat het bestond en nog minder voor wat het zou moeten dienen”, lacht Robby. “We verkopen verder ook condooms, glijmiddel maar ook maandverband en tampons.”

Als de seksspeel­tjes niet aanslaan, weet men in de familie meteen wat er eind dit jaar onder de kerstboom zal liggen Robby Aps, Frituur ‘t Patatje

Volgens Robby is het taboe voor seksspeeltjes de laatste jaren veel verminderd. “Ik denk dat er bijna bij elke Belg wel een of ander speeltje in het nachtkastje ligt. Maar toch is er precies toch nog wel schroom om het aan te kopen. Aan een automaat kan dat in alle anonimiteit. Zelfs wie met bankkaart betaalt, kan gerust zijn. Wij krijgen nooit namen te zien.”

Grappen

In het frituur verwacht Robby wel een hele reeks van grappen en kwinkslagen. “Ik zit al te wachten op de eerste klant die hier om een kleine pak friet en een vibrerend eitje komt of twee bitterballen en een curryworst bestelt. Maar daar geef ik niet om. Ik zie er de humor natuurlijk ook wel van in.” Als de seksspeeltjes aanslaan, wil Robby het experiment na de zomer voortzetten. “Zo niet, weet men in de familie meteen wat er eind dit jaar onder de kerstboom zal liggen”, knipoogt hij.

