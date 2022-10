Eén dodelijk slachtoffer en één zwaargewonde bij ongeval met drie vrachtwagens op E34 : “Vlak voor het ongeval wisselden we nog van plaats, anders was die truck op mij ingereden”

Vrasene/Sint-Gillis-WaasBij een zwaar verkeersongeval met drie vrachtwagens in de staart van de file op de E34 in Sint-Gillis-Waas is vrijdagavond één dode en één zwaargewonde gevallen. De snelweg was hierdoor een tijdlang volledig afgesloten in de rijrichting van Antwerpen. De ravage is enorm. De bestuurder van de vrachtwagen vooraan kwam er met lichte verwondingen vanaf, maar verliest wel een goed bevriende collega: “We werkten altijd voor verschillende firma’s, maar we kennen elkaar al dertig jaar”

Het ongeval gebeurde een tweetal kilometer voor de afrit Vrasene in de richting van Antwerpen. Daar stond op dat moment al een file door de werken op de Antwerpse ring. Twee Nederlandse chauffeurs stonden als laatste in de staart van de file. De chauffeur van een vrachtwagen met Belgische nummerplaat merkte dit te laat op en reed tegen hoge snelheid in op de achterkant van zijn voorligger. Voor de chauffeur van de middelste truck kon geen hulp meer baten. De klap was zo hevig dat de container van zijn oplegger werd geslingerd en de bestuurderscabine verpletterde.

Bevriende truckers

De Belg uit de derde vrachtwagen zat gekneld in het wrak en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij liep ernstige verwondingen op aan de ledematen maar bleef wel de hele tijd bij bewustzijn. De trucker werd afgevoerd naar het ziekenhuis maar zou niet in levensgevaar zijn. De Nederlandse chauffeur van de eerste vrachtwagen kwam er met lichte verwondingen vanaf maar verkeerde vooral in shock. Hij was namelijk goed bevriend met het slachtoffer. “We werken voor verschillende firma’s maar we kennen elkaar al dertig jaar”, reageert hij zwaar aangeslagen. “Ik reed de hele tijd achter hem maar vlak voor het ongeval gebeurde waren we nog van plaats gewisseld. Anders was ik het geweest waarop die truck was ingereden....”

Fileleed

De snelweg is door het ongeval momenteel opnieuw volledig afgesloten. Het verkeer wordt nu afgeleid via de afrit Kemzeke. De parallelweg is intussen ook afgesloten tussen de Turkeyenstraat en de verkeerswisselaar Vrasene voor de takelwerken want een container dreigt naar beneden te vallen.

De wegpolitie deelde ook tientallen boetes uit aan chauffeurs die met hun smartphone filmden of foto’s maakten van het ongeval.

Alle verkeersellende kende zijn oorzaak door de werken aan het viaduct van Merksem richting Nederland. Daardoor draaide de spits in Antwerpen helemaal in de soep Op de Antwerpse ring zelf én aankomende snelwegen als de E17 en E313 was er sprake van nagenoeg volledig stilstaand verkeer, met soms tot meer dan twee uur wachttijd tot gevolg. “Je kan spreken van een verkeersinfarct”, stelt het Vlaams Verkeerscentrum.

Lees ook

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.