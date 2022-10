Eén dodelijk slachtoffer en één zwaargewonde bij ongeval met drie vrachtwagens op E34 : “Cabine van bestuurder werd verpletterd door container die hij vervoerde”

Het ongeval gebeurde een tweetal kilometer voor de afrit Vrasene in de richting van Antwerpen. Daar stond op dat moment al een file door de werken op de Antwerpse ring. Twee Nederlandse chauffeurs stonden als laatste in de staart van de file. De chauffeur van een vrachtwagen met Belgische nummerplaat merkte dit te laat op en reed tegen hoge snelheid in op de achterkant van zijn voorligger. Voor de chauffeur van de middelste truck kon geen hulp meer baten. De klap was zo hevig dat de container van zijn oplegger werd geslingerd en de bestuurderscabine verpletterde.

De Belg uit de derde vrachtwagen zat gekneld in het wrak en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij liep ernstige verwondingen op aan de ledematen maar bleef wel de hele tijd bij bewustzijn. De trucker werd afgevoerd naar het ziekenhuis maar zou niet in levensgevaar zijn. De chauffeur van de eerste vrachtwagen kwam er met lichte verwondingen vanaf maar verkeerde vooral in shock. Hij was namelijk goed bevriend met het slachtoffer. “We werken voor verschillende firma’s maar we kennen elkaar al dertig jaar”, reageert hij zwaar aangeslagen. “Ik reed de hele tijd achter hem maar vlak voor het ongeval gebeurde waren we nog van plaats gewisseld. Anders was ik het geweest waarop die truck was ingereden....”