Edwaar en Craftails krijgen authenticiteitslabel ‘Handmade in Belgium’

Met dit label wil UNIZO het ambacht op een positieve manier in de kijker zetten en de consument de garantie geven dat het product ambachtelijk en met liefde gemaakt is. Enkel wie aan de strikte criteria van het label voldoet, komt in aanmerking. Een jury van ondernemers en experts kent dit label toe. Zo moet de ambachtelijke ondernemer zijn beroep in hoofdberoep uitoefenen, mag hij of zij maximum 20 werknemers in dienst hebben, moet het product minstens 50% ‘handmade’ zijn, een zekere nutsfunctie hebben en de handtekening van de maker dragen.