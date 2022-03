Ecstatic Dance Waasland uit de startblokken: “Dansen tot je in extase bent, high worden zonder drugs of alcohol”

Kallo/RegioEen choreografie komt er niet aan te pas bij ‘ecstatic dance’. Deelnemers mogen vrij bewegen zoals ze willen, zolang ze maar niet praten en niet oordelen over anderen. Het opzet is op een natuurlijke manier in extase te geraken, zonder vooraf een pilletje te slikken.

Het fenomeen ontstond in Hawaï en is via Nederland nu ook overgewaaid naar ons land. Anke De Dauw (38) en Niko Hallemans (46) uit Kallo starten nu de eerste vereniging in onze regio. “Ik dans al sinds mijn 6 jaar”, vertelt Anke. “Het is voor mij altijd al het ideale medicijn geweest om het hoofd eens leeg te maken. Door corona was dansen lange tijd niet meer mogelijk en ik voelde me bijzonder onrustig. Toen ik een uitnodiging zag passeren voor ecstatic dance in Mortsel besloot ik dan ook meteen een kijkje te gaan nemen.”

Alternatief voor therapie

Dat bezoek opende voor Anke meteen een andere wereld. “Ik kreeg een andere vrouw thuis na afloop”, zegt ook haar man Niko. “Voor mij was dit het equivalent van tien jaar therapie”, lacht Anke. “Ik heb dezelfde dag nog besloten om een opleiding te gaan volgen om zelf iets te kunnen opstarten in onze regio.” Niko staat iets nuchterder in het leven maar ook hij was snel overtuigd van de therapeutische werking van ecstatic dance. In zaal De Gekke Haan in Kallo staat donderdag 31 maart de allereerste sessie op het programma.

Natuurlijk high worden

“Het is op een natuurlijke manier high worden maar dan zonder een joint te roken of een pilletje te pakken”, omschrijft het koppel de formule. “Een ‘trip’ duurt 2,5 uur. De muziek wordt langzaam opgebouwd tot een hoogtepunt. Daarna volgt weer een rustig moment om te ontspannen. Deelnemers worden wel gevraagd om uit hun comfortzone te treden. Er komt namelijk geen danstalent aan te pas. Vanaf de zijlijn kan het een vreemd zicht zijn en daarom is het ook belangrijk dat er niet wordt geoordeeld over anderen. Dit is geen danswedstrijd maar vrije expressie. Het liefst doe je het op blote voeten en als je wil mag het ook met de ogen dicht.”

Volledig scherm © Kristof Pieters

Essentie van dans

Voor Anke gaat het terug naar de essentie van dansen. “Dans is net zo oud als de mensheid. Het is in bijna alle culturen terug te vinden en eigenlijk is het een soort van meditatie. Je moet even het gevoel krijgen in een compleet andere wereld te zijn. Daarom dat er tijdens een sessie niet wordt gesproken. Oogcontact mag wel en samen dansen ook. Verder zijn er geen regels.”

Niko is al heel zijn leven DJ en neemt de muzieksamenstelling voor zijn rekening. Anke zal bij de start deelnemers wat begeleiden en ademhalingsoefeningen laten doen. “We mikken op één samenkomst per maand maar als het succes heeft, kan het ook meer. In de zomer denken we ook al aan het park van Kallo als buitenlocatie.”

Meer info: www.facebook.com/groups/375730017362842 of loafandpeas@gmail.com