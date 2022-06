Duurzaam wonen in de Leiestreek? Dan ben je bij dit Durabrik-woonproject aan het juiste adres

De eerste fase was alvast een groot succes, dus gaat projectontwikkelaar Durabrik binnenkort van start met de bouw van de tweede fase van het woonproject in de Sint-Jansstraat in Beveren-Leie . Ontdek hier vijf redenen waarom dit wel eens jouw woondroom kan zijn.

• Moderne woningen

12 halfopen, 10 gesloten en 1 open bebouwing. Zoveel woningen zal Durabrik bouwen tijdens de tweede fase van het project in Beveren-Leie. “Binnenin zijn de woningen modern ingedeeld met mooie open leefruimtes en een slimme invulling van de praktische vertrekken”, zegt Quirijn Pannecoucke, die voor de projectontwikkelaar werkt. “De inkomhal met vestiaire, de berging en de ruime badkamer met inloopdouche en dubbele wastafel zijn allemaal superhandig. Een inpandige garage en een zolder met extra ruimte voor slaapkamers, hobbyruimte of bureau behoren ook tot de mogelijkheden om je gezin alle ruimte te bieden die het nodig heeft.”

• Goede ligging

“Een tweede voordeel van het project is de ligging”, vult zijn collega Vincent Sohier aan. “De goede Mobiscore van 8 op 10 is daar het bewijs van. Zo vind je bushaltes op wandelafstand en kan je via het jaagpad langs de Leie naar Waregem en Kortrijk fietsen. Het station in Harelbeke is zelfs maar tien minuutjes stappen. In dezelfde tijd rijd je trouwens met je auto de E17 in Deerlijk op. Heb je een elektrische wagen, dan kan je die na een ritje opladen aan de laadpalen bij de parkeerpockets.”

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Een mogelijke manier om je nieuwe stek in te richten. © Durabrik

Volledig scherm Je kan ook kiezen voor een woning met een plat dak. © Durabrik

• Aan de Leie

Ook natuurliefhebbers komen in de Sint-Jansstraat aan hun trekken. Op amper 650 meter vind je namelijk De Zavelput. Het is de ideale plek om vogels in hun natuurlijke habitat te spotten. Ook kan je langs de oevers van de Leie helemaal tot rust komen. Of je kan het natuurlijk dichter bij huis zoeken en gewoon een middagje in je tuin vertoeven.

• Duurzaam

Nog een troef: het nieuwbouwproject is heel energiezuinig. “Bij Durabrik dragen we duurzaamheid hoog in het vaandel”, zegt Quirijn. “Dankzij onder meer de kwalitatieve materialen, de zonnepanelen op het dak en het smart home energie-managementsysteem heeft elk huis een E-peil van 20 of zelfs maar 10, waardoor je gedurende vijf jaar vrijgesteld bent van onroerende voorheffing. En dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee!”

• Interessante investering

Tot slot is een stek in de Sint-Jansstraat dus ook een goede investering. “Het prijskaartje? Ook dat valt goed mee”, zegt Vincent. “Vanaf 269.500 euro is een huis van jou. Bovendien zet Durabrik in op prijsvastheid. Dat wil zeggen dat de afgesproken prijs bij contractondertekening niet meer aangepast wordt, zelfs niet als de grondstoffen duurder worden.”

Wil je meer informatie over deze woondroom aan de Leie? Surf dan naar de website. Je mag ook altijd contact opnemen met Durabrik. Dat kan door te mailen naar info@durabrik.be of te bellen naar het nummer 09 280 60 60.

Volledig scherm Een beeld van de woningen vanuit de tuin. © Durabrik