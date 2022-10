Dronken en gedrogeerde bromfietser rijdt tegen omheining

voetbal buitenland Xian Emmers scoort met heerlijk hakje en wil Roemeense titel­strijd met Rapid Boekarest helemaal opengooien: “We staan voor een belangrij­ke week”

Xian Emmers verliet deze zomer Roda JC voor Boekarest. Niet Steau (of FCSB), de volgende tegenstander van Anderlecht in de Conference League, maar wel Rapid 1923. Een niet alledaagse overstap, maar wel eentje hogerop en zaterdagavond opende de 23-jarige Limburger zijn rekening in Roemenië. En hoe. Met een heerlijk hakje (minuut 3 in video) zette hij zijn ploeg een kwartier voor tijd op een 0-1-voorsprong in de topper bij bij Hermannstadt (0-2-winst) en zo blijft Rapid in het spoor van leider Farul, een week voor de onderlinge confrontatie.

16 oktober