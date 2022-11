Dronken bestuurster knalt tegen gevel van schuur in Brielstraat

voetbal cpl Beveren­doel­man Reus: “Ik zat dichtbij drie van de strafschop­pen, dit is balen”

Tijdens de verlengingen in SK Beveren-Antwerp namen we al een kijkje naar de statistieken van SK Beverendoelman Beau Reus op strafschoppen. Wat bleek? De 21-jarige Nederlander pakte alle drie de strafschoppen in de Nederlandse tweede afdeling bij Jong AZ. Met missers van Hoggas en Mbokani in de penaltyreeks op de Freethiel moest er magie komen van hem om de kwalificatie te forceren, maar een bovenmenselijke prestatie zat er helaas niet in voor de keeper van SK Beveren. Hij was wel erg onder de indruk van de volgelopen Freethiel.

