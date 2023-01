Drie vermoedelijke inbrekers opgepakt na klopjacht in Beveren: “Ze vluchtten weg over een haag maar speurhonden ontdekten hen in tuinhuis”

BeverenDe politie heeft donderdagavond drie vermoedelijke inbrekers opgepakt na een klopjacht in de omgeving van Reepdorp. Een alerte buurtbewoner had de politie verwittigd toen hij een wagen met Franse nummerplaat zag staan. Toen een eerste patrouille arriveerde, sloegen drie mannen met kappen over het hoofd op de vlucht. Een speurhond kon hun spoor echter volgen tot in een tuinhuis.

“Ik had vandaag op de kleinkinderen gepast en mijn zoon kwam hen rond 19 uur ophalen toen hij in de Donkerstraat een Mercedes zag staan met Franse nummerplaat”, getuigt een buurvrouw. “Hij vond het verdacht omdat er twee mannen naast de wagen stonden en één van hen draaide zich om zodat zijn gezicht niet zichtbaar was. Bovendien is het hier een rustige doodlopende wijk waar normaal enkel de bewoners passeren. Gezien de recente inbraken de laatste tijd, hebben we toch maar de politie verwittigd.”

Verdacht gedrag

Een patrouille was snel ter plaatse. Enkele buurtbewoners kwamen de agenten tegemoet toen ze plots drie mannen met kappen over hun hoofd uit de richting van de Polderdreef zag komen. “Bij het zien van de zwaailichten zijn ze meteen omgedraaid en weggevlucht”, vertelt een getuige. “Eén van de agenten heeft meteen de achtervolging ingezet maar ze konden ontsnappen door elkaar over een haag te helpen.”

© Kristof Pieters

Drone en speurhond

De politie vroeg meteen andere ploegen in bijstand waarna er een klopjacht werd ingezet. Daarbij werd onder meer een drone en een speurhond ingezet. Aan de bewoners werd gevraagd om binnen te blijven. Intussen werd op de Mercedes een wielklem geplaatst en vatte een patrouille daar post voor het geval de verdachten naar hun wagen zouden terugkeren. Lang moest er niet gezocht worden. Rond 20.30 uur kon het trio bij de kraag gevat worden dankzij het werk van een speurhond. Die kreeg al snel een spoor te pakken en leidde de agenten door achtertuinen van verschillende woningen enkele straten verder. Daar hadden de drie mannen zich verstopt in een tuinhuis. Ze werden meteen in de boeien geslagen en meegenomen voor verhoor. De auto werd nadien gerechtelijk getakeld voor verder onderzoek.

© Kristof Pieters

Inbrakengolf

De kans is groot dat het om inbrekers gaat die hun slag probeerden te slaan in de omgeving. De regio wordt al enkele weken geteisterd door een inbrakengolf. De persoonsbeschrijving vertoont alleszins opvallende gelijkenissen met drie verdachten die eerder op bewakingsbeelden werden vastgelegd bij enkele inbraken in de omgeving van de Brielstraat in Melsele. Onderzoek zal nu moeten uitwijzen wat het drietal op hun kerfstok heeft en of ze aan de diefstallen gelinkt kunnen worden. Donderdag was er één inbraak in de buurt. Er werd ingebroken in een woning in de Pastoor Steenssensstraat in Beveren. De dieven forceerden een raam op de eerste verdieping en gingen aan de haal met flesjes parfum.

© Kristof Pieters

© Kristof Pieters

© Kristof Pieters

© Kristof Pieters

