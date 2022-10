Drie verdachten betrapt in tuin

Melsele Burenpro­test tegen rooien van halve hectare bos: “Bijna elk stukje groen verdwenen en vervangen door huizen”

Bewoners uit de Alexander Farnèselaan en de Geuzenlaan in Melsele hebben bezwaar ingediend tegen een nieuwe verkaveling in de buurt. Hiervoor moet een bos van een halve hectare verdwijnen. “Het is jammer dat ook dit laatste stukje groen in onze omgeving nu ook moet verdwijnen”, klinkt het. Ook het agentschap Natuur en Bos geeft ongunstig advies. Oppositiepartij Groen stelt voor om de plannen te hertekenen en het bos te integreren in het project als gemeenschappelijke tuin.

21 oktober