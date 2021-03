Drie minderjarigen van 16 en 17 jaar opgepakt voor moord op David (42). Daders ook verdacht van andere feiten van gaybashing

Beveren Lichaam van zwaar toegetakel­de man aangetrof­fen in buurtpark

7 maart In de Lesseliersdreef in Beveren is zaterdag het stoffelijk overschot aangetroffen van een man van middelbare leeftijd. Het lichaam was zwaar toegetakeld. Alles wijst op moord, maar de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Er is een onderzoeksrechter gevorderd en zondag vindt een autopsie plaats.