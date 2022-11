Doelse kogge keert na meer dan twee decennia terug naar huis: “Museum zal voor een nieuwe dynamiek zorgen in het dorp”

Haasdonk Spookrij­der botst met taxi op E17: slachtof­fer tijdlang kritiek, bestuurder was onder invloed van drank en drugs

Op de E17 in Haasdonk is een taxi zaterdagnacht frontaal gebotst met een spookrijder. Er vielen vijf gewonden. Eén slachtoffer was een tijdlang kritiek. De spookrijder bleek onder invloed van drugs te zijn en had ook geen geldig rijbewijs.

5 november