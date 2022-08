Doel stoomt zich klaar voor 46e Scheldewijding: “In een geest van ongezien optimisme”

DoelZondag 21 augustus vindt in Doel de 46e editie plaats van de Scheldewijding en de Doelse Feesten. Het evenement dat indertijd in het leven werd geroepen als protest tegen de mogelijke verdwijning van het dorp baadt dit jaar in een sfeer van ongezien optimisme.

Dat optimisme is natuurlijk in de eerste plaats te danken aan het ‘Verbond voor Toekomst’, het akkoord dat enkele maanden geleden werd gesloten tussen de actiegroepen voor het behoud van Doel, de Vlaamse Regering en alle betrokken overheden en de Antwerpse haven. “Daarmee werd beslist dat het Scheldedorp en het ommeland behouden blijven en een nieuwe toekomst krijgen”, zegt Jan Creve. “Die beslissing vertaalt zich in een bijzonder gestoffeerd en optimistisch programma voor deze editie van de Scheldewijding en Doelse Feesten.”

Quote Doel mag er nu dan nog bijliggen als een door oorlog gehavend dorp, we weten dat dit dorp vanaf nu weer wordt opgebouwd. Jan Creve, Organisatie Scheldewijding

De Scheldewijding is ontstaan in 1974. “Met die activiteit wilden de organisatoren destijds aandacht vragen voor hun dorp dat sinds de late jaren ’60 dreigde opgeslokt te worden door de uitbreiding van de haven van Antwerpen”, vertelt Creve. “De Scheldewijding was aanvankelijk vooral een religieus gebeuren maar afgelopen 20 jaar evolueerde deze dag tot een opmerkelijke mix van religieuze traditie, een volksfeest en – niet in het minst – een strijd- en solidariteitsbijeenkomst voor het behoud van het dorp. Daarmee kent dit evenement zijn gelijke niet in Vlaanderen. Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin deze dag jaarlijks moest georganiseerd worden groeide de Scheldewijding uit tot een van de meest populaire en drukst bezochte evenementen in de regio. Doel mag er nu dan nog bijliggen als een door oorlog gehavend dorp, we weten dat dit dorp vanaf nu weer wordt opgebouwd. Dat is voor al wie Doel een warm hart toedraagt héél bijzonder nieuws”, zegt Creve nog.

Eerbetoon aan overleden pastoor

Aalmoezenier Dirk Demaeght mocht de voorbije jaren samen met pastoor Daniël Vande Velde telkens de boten zegenen

150 standhouders verwelkomen vanaf zondagochtend de bezoekers op een rommel- en brocantemarkt, ambachtenmarkt en feestmarkt. Om alles in goede banen te leiden staan meer dan 100 medewerkers klaar. Om 11 uur vindt de Scheldewijdingsmis plaats met aansluitend de stoet, de eigenlijke Scheldewijding en de vlootshow. Dit jaar zal pastoor De Baets de mis voorgaan, ook ter nagedachtenis van pastoor Daniël Van de Velde die eerder op het jaar onverwacht overleed.

Van estafette met huifkarren tot troswerpen

Het Vlaams kampioenschap troswerpen staat ook dit jaar op de agenda.

Er zijn verder tentoonstellingen, rondleidingen in de kerk, demonstraties schapendrijven en smeden. Vanaf ’s middags valt er op verschillende locaties heel wat muziek te beluisteren met optredens van groepen uit binnen- en buitenland. Ook in Atelier De Nijs zal die dag van alles te beleven vallen. Erfgoedgemeenschap Doel & Polder, Breedbeeld en Siger brengen elk op hun eigen manier “Een ode aan Doel” in klank en beeld. Wie intussen dorst heeft gekregen kan terecht op één van de verschillende gezellige terrassen. Er is voor het eerst ook een estafette met huifkarren en Vlaamse boerenpaarden van aan het kruispunt Engelse Steenweg tot in het centrum. Het Vlaams Kampioenschap troswerpen staat ook terug op het programma. Diegene die van de grootste afstand met de tros de bolder treft is kampioen. De competitie gaat door ter hoogte van het schip Ortelius in de Camermanstraat. De oefenterreinen en coaching staan zondag 21 augustus vanaf 10 uur ter beschikking. De wedstrijd start om 15 uur. Inschrijven kan ter plaatse.

De Scheldewijding is dé hoogdag voor Doel. Er worden ook dit jaar vele duizenden bezoekers verwacht

