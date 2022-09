Doel Festival verlaagt prijzen door tegenvallende ticketverkoop

Sint-Niklaas/Beveren Gebouw Raakzaam wordt gesloopt: bewoners verhuizen tijdelijk naar klooster en Hofwijck

Het gebouw van vzw Raakzaam in Patershoek in Sint-Niklaas wordt eind dit jaar gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. De bewoners zullen tijdelijk verhuizen naar klooster Grootenbosch in Beveren en Hofwijck in Sint-Niklaas.

31 augustus