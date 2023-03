Doel 2020 vraagt dringende herstelling van gebouwen na instorting oude maalderij: “Er staat veel in de steigers voor heropbouw Doel maar op het terrein is er nu actie nodig”

Het gedeeltelijk instorten van een gebouw in Doel deze week is volgens het actiecomité Doel 2020 het gevolg van het uitblijven van noodzakelijke herstellingswerken. “En zo zijn er nog gebouwen in het dorp die dringend regen- en winddicht gemaakt moeten worden”, zegt woordvoerder Jan Creve. “Kapotte dakgoten en beschadigde daken zorgen voor onnoemelijk veel schade.”

Afgelopen dinsdag kwam op de hoek van de Visserstraat en de Havenweg in Doel een deel van de hoekgevel van een voormalige maalderij naar beneden. De maalderij is in afwachting van overdracht naar een andere instantie nog altijd in eigendom van de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). Die besloot het gebouw volledig te slopen. Omdat er asbest zit in de golfplaten op het dak, worden die nu eerst verwijderd. Dat gebeurt om veiligheidsredenen met een telescopische kraan.

Op de hoek van de Visserstraat en de Havenweg in Doel kwam een deel van de hoekgevel van een voormalige maalderij naar beneden

De bewoners zijn niet verbaasd over het incident. “De dakgoten van het gebouw zijn al jarenlang kapot en nooit hersteld”, legt Jan Creve uit. “Dat zorgde voor waterinsijpeling in de gevel en vervolgens voor steeds grotere scheuren op de hoek van het pand. Dat die het - gezien het uitblijven van enige herstellingswerken - finaal zou begeven stond in de sterren geschreven. En zo zijn er nog gebouwen in Doel.”

Schade aan waardevolle gebouwen

Het actiecomité Doel 2020 verwijt MLSO dat deze als eigenaar haar plichten ‘als een goed huisvader’ nooit is nagekomen. “Nochtans is men daar in het verleden door de rechtbank herhaaldelijk voor veroordeeld”, vervolgt Creve. “Het afsluiten van de panden werd uiteindelijk enkele jaren geleden aangevat door de diensten van Maritieme Toegang (MOW). Tot nu werd aan de kapotte dakgoten en beschadigde daken echter nog niets gedaan. Het uitblijven van noodzakelijke herstellingswerken heeft intussen op verschillende plaatsen in het dorp voor gevaarlijke toestanden gezorgd én voor onnoemelijk veel schade aan soms erg waardevolle gebouwen.”

Momenteel staat er met betrekking tot de toekomst van het Scheldedorp heel wat in de steigers. Zo werd een eerste selectie gemaakt van gebouwen in het dorp die in aanmerking komen voor renovatie. “Parallel ontwikkelde Doelland, het initiatief van de faculteit architectuur van de KULeuven, een aantal concrete projecten voor verschillende panden”, zegt Creve. “Deze maand start Erfpunt met de opmaak van een toekomstplan voor het onroerend erfgoed en vorige maand werd het bureau OMGEVING aangeduid om een toekomstplan voor het hele dorp uit te werken. Dat zijn allemaal positieve signalen. “Maar parallel moet op het terrein dringend gehandeld worden om verdere schade te voorkomen. Dat wil zeggen dat de verantwoordelijke eigenaars er alles aan moeten doen om de gebouwen in Doel te beveiligen en regen- en winddicht te maken. In een volgend stadium kan dan besloten worden of ze in aanmerking komen voor restauratie, renovatie, gecontroleerd verval of sloop.”

