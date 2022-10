DJ Philip (52) start met ‘Goldskool’-fuiven: “Heimwee naar de feestjes zoals ze vroeger waren”

De Goldskool-fuiven vinden niet toevallig plaats in de zaal Katholieke Kring in Beveren. “Het is niet alleen één van de weinige zalen waar vandaag nog fuiven kunnen plaatsvinden, maar voor veel mensen uit de regio is het ook een stuk nostalgie”, legt hij uit. “Ik ben hier zelf als jonge gast nog veel geweest, zowel om fuiven te bezoeken als om te draaien. Veel leeftijdsgenoten hebben hier hun eerste liefje leren kennen.”

Quote Heel veel mensen vinden het jammer dat ze enkel op een trouwfeest nog eens kunnen jiven of een slow dansen op Barry White Philip Maes, DJ Goldskool fuiven

Starten om 21 uur

Philip is intussen al meer dan dertig jaar dj. Hij stelt steeds vaker vast dat voor mensen van zijn generatie maar weinig gelegenheid is om nog eens te feesten en dansen. “Ik draai regelmatig op trouwfeesten en hoor het eigenlijk telkens opnieuw. Heel veel mensen vinden het jammer dat ze enkel op zo’n gelegenheid nog eens kunnen jiven of een slow dansen op Barry White. Alle respect voor festivals als Tomorrowland maar al die dj’s zijn met hun samples vaak wel schatplichtig aan de muzikale gouden jaren van toen. En persoonlijk vind ik het origineel nog altijd het beste.”

Quote Onze fuiven starten niet pas om midder­nacht maar net als vroeger gaan de deuren al open om 21 uur Philip Maes, DJ Goldskool fuiven

De Goldskool-fuiven neemt het publiek niet alleen via muziek terug meer naar de tijd van toen. “Het hele plaatje moet kloppen”, vindt Philip. “Dus bij ons begint het niet pas na middernacht, maar gaan de deuren net als vroeger al open om 21 uur. Om 3 uur stopt de muziek. En de drankbonnetjes worden aan de kassa verkocht. Men zal dus echt het gevoel kunnen herbeleven van fuiven zoals ze vroeger waren.” Een minimumleeftijdsgrens is er in principe niet, maar op de affiche staat wel +25. “We willen daarmee vooral duidelijk maken dat het geen jongerenfuiven zijn”, verduidelijkt Philip.

Concept testen

Voorlopig zijn er al drie fuiven gepland op zaterdag 8 oktober, 5 november en 10 december. “Tegelijk testen we het concept ook uit in Lier, waar we met Salle d’eau eveneens een zaal hebben gevonden met een nostalgische sfeer”, vult echtgenote Nancy Raeyen aan. Als het aanslaat, komen er uiteraard volgend jaar opnieuw een reeks fuiven. We hebben er alle vertrouwen in want er komen veel positieve reacties binnen. We’re gonna party like it was 1999!”

De Goldskool-fuiven vinden telkens plaats in zaal Katholieke Kring in de Pastoor Steenssensstraat in Beveren. Tickets kosten 12 euro aan de kassa of 10 euro in voorverkoop. Reserveren kan via infogoldskool@gmail.com, 0476/596246 of 0471/367950.

