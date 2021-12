Dinsdag nog op training, woensdag plots overleden: voetbalclub Svelta in rouw na verlies van “talentvolle en betrokken” speler Keanu (19)

Zwijndrecht Zwijn­drecht kondigt bouwstop af van anderhalf jaar: “Bodemver­vui­ling met PFAS was spreekwoor­de­lij­ke druppel”

Projectontwikkelaars kunnen in Zwijndrecht hun plannen maar beter even opbergen. Het college besliste de pauzeknop in te drukken voor nieuwe bouwprojecten en dat voor het komend anderhalf jaar. De gemeente is al enorm dicht bebouwd en de bezorgdheid over de bodemvervuiling door PFAS gaf de doorslag. Individuele woningen worden nog wel vergund.

30 november