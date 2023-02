Dieven forceren zich toegang tot tuin in Schuttershofstraat

Wanneer is volksraad­ple­ging over fusie representa­tief? 50% opkomst volgens CD&V en N-VA, 20% volgens Groen

De inwoners van Zwijndrecht gaan zich in september mogen uitspreken over een fusie met Beveren en Kruibeke. De verschillende partijen in de gemeenteraad zijn het echter oneens over de opkomst die vereist is om het resultaat als representatief te beoordelen. Volgens Groen moet 20% van de stemgerechtigden een stem uitbrengen. CD&V en N-VA vinden dat dit 50% moet zijn.