Dieven betrapt terwijl ze aan achterdeur staan te morrelen

HUIZEN­JACHT. Het groene Kruibeke langs de Schelde: “In dit dorp heb je een gemeen­schap­pe­lij­ke achtertuin van 620 ha”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen, en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek op de lokale immomarkt. Deze week: Kruibeke, bekend in heel Vlaanderen omdat hier meestal de files beginnen op de E17 richting Antwerpen. Het is echter ook gegeerd bij mensen uit datzelfde Antwerpen die de drukte willen ruilen voor een plek in het groen.