Dierenopvangcentrum wordt overstelpt met ‘coronahonden’: “Jonge gezinnen met kinderen brengen hun dieren massaal terug”

Rupelmonde Burgerini­ti­a­tief start petitie tegen woonpro­ject op oude scheeps­werf: “Drie keer zoveel verkeer in smalle straten”

In Rupelmonde is een nieuw burgerinitiatief opgestart dat zich verzet tegen de plannen voor 150 nieuwe flats op de voormalige scheepswerf CNR. Er is immers maar één ontsluitingsweg en alle verkeer moet via de smalle straatjes, waar nu al veel verkeersdrukte is.

15 juni