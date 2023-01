Dierencentrum Waasland haalt 11 verwaarloosde honden weg uit fokkerij: “Meteen eten en knip- en wasbeurt gegeven”

De honden die werden opgehaald in hondenpension Den Daele in Horebeke maakten deel uit van een groep van in totaal 32 verwaarloosde dieren. Dierencentrum Waasland uit de Stuurstraat, op de grens tussen Haasdonk en Sint-Niklaas, bekommerde zich over 11 kleinere honden. “De dieren hadden grote honger en de haren van hun vacht waren aan elkaar geklit”, klinkt het. “We hebben hen in ons dierencentrum meteen alle nodige zorgen gegeven. Al bij al viel hun gezondheid nog mee. Eens de dieren vrijgegeven worden door de Dienst Dierenwelzijn zullen ze snel geadopteerd kunnen worden.”