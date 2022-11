Dierencentrum haalt zwaar verlamde en zieke dieren weg uit woning: “We kregen de tranen in de ogen van zoveel ellende”

Voetbal Challenger Pro League Barry maakte al z’n tiende goal voor SK Beveren: “Topschut­ter worden is een doel, ik wil mijn stempel drukken”

Toen Daniel Maderner bij SK Beveren uitviel, rezen er twijfels. Wie zou, met de topschutter in 1B van vorig seizoen in de lappenmand, nu de doelpunten gaan maken? Thierno Barry drukte die twijfels meteen de kop in en in het 1-1-gelijkspel tegen RWDM stond hij opnieuw aan het kanon. Voor de 19-jarige Fransman was het al zijn tiende doelpunt van het seizoen. Daarmee staat hij op dit moment eerste in de topschuttersstand.

20 november