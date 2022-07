Dienstencentrum Den Birkenblok start met warme maaltijden: “Voor dat geld kan ik zelf niet koken”

VraseneVanaf nu kan iedereen drie dagen per week voor een verse warme maaltijd terecht in het nieuwe dienstencentrum Den Birkenblok in Vrasene. Voor een driegangenmenu met soep, hoofdgerecht en dessert betaal je slechts 7,25 euro. Wie een UiTPAS met kansentarief heeft, betaalt zelfs maar 5 euro.

Komen eten kan op maandag, woensdag en vrijdag zelfs op feestdagen. Je hoeft gewoon 2 dagen vooraf te reserveren. “Warme maaltijden in het dienstencentrum zijn belangrijk. Samen eten is zoveel leuker dan alleen. Het zorgt niet alleen voor meer goesting. Je leert andere mensen kennen en men geraakt aan de klap met elkaar”, zegt schepen van sociale zaken Dirk Van Esbroeck (CD&V). “We richten ons tot iedereen: jong, minder jong, ouder, alleenstaanden, koppels, iedereen is welkom. Na de lunch blijft men gemakkelijk hangen voor een namiddagactiviteit of een drankje. Dat kan ook allemaal in het dienstencentrum Den Birkenblok.”

Kaartje leggen

Woensdagmiddag waren er 13 klanten voor de lunch in het gezellig aangeklede restaurant. De pot schaft tomatensoep, chop choy met kipfilet en rijst en als dessert aardbeienpudding. Vriendinnen Erna en Paula kwamen langs om te proeven. “Voor dat geld kan ik zelf niet koken”, klinkt het bij Erna. Paula beaamt: “Ik ben maandag ook al gekomen. Het is lekker en genoeg. Ik blijf daarna nog om een kaartje te leggen. Mijn medespelers komen straks.” Babs woont nu in Beveren maar vroeger in Vrasene en is vrijwilliger bij ziekenzorg. “Ik wou niet alleen het eten maar ook de sfeer eens komen proeven en mensen van vroeger ontmoeten.”

Volledig scherm Babs komt het eten en de sfeer proeven © rv

Jong en oud samenbrengen

‘Den Birkenblok’ heeft zijn start niet gemist in Vrasene. Meer en meer buurtbewoners vinden hun weg naar de Oude Dorpsstraat 15 voor een ontspannende activiteit of een babbel of ze wippen spontaan even binnen om te kijken wat een dienstencentrum te bieden heeft. “We willen vooral jong en oud(er) samenbrengen om van Vrasene een warm dorp te maken waar de inwoners er zijn voor elkaar en elkaar spontaan helpen,” zegt centrumleider Sofie Lievens. “Naast warme maaltijden en een ontmoetingsruimte kan je er terecht voor informatie, ontspannende en leerrijke activiteiten en een drankje in de ontmoetingsruimte. De Kubb-namiddag samen met Okra was een hoogdag. Regelmatig staan er ook gratis activiteiten voor ouders met kinderen op het programma.” Ook de bewoners van woonzorgcentrum Huize Elisabeth zijn er van harte welkom voor een drankje en een babbel. Of de bezoekers van de naastgelegen Bib of de Lokale Politie die allemaal op dezelfde site gelegen zijn.

Vierde centrum op komst

Beveren telt nu drie dienstencentra: De Beuken in het centrum, Den Birkenblok in Vrasene en De Rui in Haasdonk dat tegen het najaar ook hoopt te starten met warme maaltijden. “Volgend jaar komt er nog een dienstencentrum bij in Melsele in de gebouwen van de nieuwe Sabot”, vult Dirk van Esbroeck nog aan.

Lunchen kan op maandag, woensdag en vrijdag tussen 12 en 13 uur. Reserveren kan tot twee dagen vooraf via 0471 62 68 29. De ontmoetingsruimte is open tussen 10.30 en 17.30 uur. Meer info en het menu: www.zorgpuntwaasland.be/dienstencentra.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.