Dertiger contacteerde prille pubers en zette hen onder druk voor naaktbeelden: “Hij vroeg zelfs om naaktfoto’s te maken van haar jongere zusje”

MechelenVerkrachting, aanranding, cyberlocking, bezit van kinderporno en afpersing. De lijst met tenlasteleggingen tegenover een 36-jarige zedendelinquent uit Beveren was lang. Via Snapchat zette hij zeker 11 prille pubermeisjes uit de Mechelse regio onder druk om naaktbeelden door te sturen. Zijn jongste slachtoffertje was amper 10 jaar.

Mechels procureur Nele Poelmans nam tijdens het proces tegen de dertiger geen blad voor de mond. Ze noemde de man een bijzonder groot gevaar voor de maatschappij en onherroepelijk zedendelinquent. “Die ondanks verschillende tussenkomsten van politie en justitie gewoon bleef verder doen én na zijn verhoor — waarin hij vertelde dat het niet meer zou gebeuren — het politiekantoor kon buiten wandelen, zijn gsm-toestel ontgrendeld en opnieuw lustig op zoek kan gaan naar nieuwe slachtoffers”, aldus Poelmans.

De man contacteerde volgens haar op 2 jaar tijd zeker honderden meisjes via de sociale media. “Hij gooide verschillende lijnen uit, wachtend tot iemand beet en van zodra iemand dat deed, probeerde hij zijn slachtoffer te overtuigen om naaktfoto’s of filmpjes door te sturen”, reconstrueerde ze zijn werkwijze. “Veelal deed hij zich voor als een 17-jarige jongen, maar als dat niet lukte, begon hij te bluffen en zei hij hen dat hij al naaktfoto’s had. Indien zij geen nieuwe foto’s zouden sturen, zou hij die foto's online zou zetten of delen met hun familie.”

Sadistisch

Bij zeker 11 meisjes lukte zijn werkwijze. Al deze meisjes stuurden foto’s of filmpjes waarin ze zichzelf bevredigden. Eens in het bezit van die beelden vertelde hij hen dat zij hem hielpen om klaar te komen en hij ervan genoot hoe hij hen vernederde. “Meneer is dus niet enkel aangetrokken tot zeer jonge meisjes, maar wil hen ook nog eens vernederen en een sadistische positie innemen”, ging Poelmans verder. “Dat maakt hem een persoon die de maatschappij in gevaar brengt.”

Quote Wie weet hoeveel meisjes hij zo nog heeft lastig gevallen Moeder van één van de slachtoffers

Aan drie meisjes vroeg de dertiger nog om zich voor de webcam te penetreren met hun vingers of voorwerpen. Het maakte de aanklacht tegen de dertiger nog zwaarder. “Verkrachting”, verduidelijkte de procureur. “Het is niet zo dat er rechtstreeks contact tussen hem en zijn slachtoffer moet zijn om van verkrachting te kunnen spreken.” Zij vorderde een effectieve celstraf van 3 jaar en vroeg een ter beschikking stelling van 5 jaar. Op die manier blijft hij na het uitzitten van zijn straf alsnog onder toezicht staan.

Opslorping

Naast de celstraf riskeert de 36-jarige verder nog een schadeclaim van enkele slachtoffers. Zij stelden zich burgerlijke partij. Volgens hun advocaten was de impact bij de jonge meisjes bijzonder groot. Zo kampte één van hen nog steeds met zelfmoordneigingen en durfde een ander meisje zich niet meer douchen in het openbaar. “Hij vroeg aan mijn dochter zelfs om naaktfoto’s te maken van haar jongere zusje”, zei een moeder tegen de rechtbank. “Gelukkig was ze zo slim om daar niet op in te gaan.”

Een andere moeder vertelde dan weer dat ze boos achterblijft: “Wie weet hoeveel meisjes hij zo nog heeft lastig gevallen.” De advocaat van de dertiger betwistte de feiten niet, maar vroeg de rechtbank om hem vrij te spreken van verkrachting. “Het is nooit de bedoeling geweest om af te spreken met de meisjes”, luidde het. “Alles gebeurde in een chatbox via Snapchat.” Voor de overige feiten werd een opslorping voorgesteld. De verdediging verwees naar een vonnis waarin de dertiger voor exact dezelfde feiten werd veroordeeld.

Of de rechter hierop zal ingaan, weten we in oktober.