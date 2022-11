Dertig maanden cel voor Bulgaarse trucker na horrorcrash die twee jonge vaders het leven kostte: “Remde pas 0,2 seconden voor de crash”

KalloDe Bulgaarse trucker die twee jaar geleden twee jonge vaders doodreed tijdens een horrorcrash in de Beverentunnel in Kallo is maandag door de politierechter in Sint-Niklaas veroordeeld tot 30 maanden cel. Hij kreeg ook een rijverbod van vijf jaar en een geldboete opgelegd.

De 52-jarige truckchauffeur Jordan T. was op 4 februari van 2020 zonder te remmen en aan volle snelheid achteraan ingereden op een file in de Beverentunnel. Hij verpletterde de auto van Giovani Moşoiu (30) uit Merksem, die als laatste in de rij stond. De jonge Roemeense vader van een pasgeboren dochtertje was op slag dood.

Door de klap ontstond een kettingreactie: de bus waartegen de auto van het slachtoffer was verpletterd, werd op zijn beurt ook nog eens tegen de bus er voor geduwd. In beide bussen zaten samen zo’n 120 mensen, die op weg waren naar en van hun werk bij Katoen Natie. Velen van hen stonden recht en hadden geen gordel aan. Door de klap werden ze op grond gesmakt en door de bus geslingerd. In de bussen vielen in totaal nog eens een vijftigtal gewonden. Eén van hen, de 36-jarige Tibetaanse vader van twee kinderen van 3 en 5 jaar Kunchok Gengqiu Danzeng uit Antwerpen, overleed diezelfde avond in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De Bulgaarse trucker verklaarde dat zijn remmen het niet deden, maar onderzoek wees uit dat alles perfect werkte op het moment van het ongeval. Op camerabeelden was te zien hoe de remlichten van de truck van T. pas 0,2 seconden voor de botsing gingen branden. “De chauffeur was gewoon niet aandachtig. Uit onderzoek bleek dat hij in het half uur voor de aanrijding vier telefoontjes had gedaan”, aldus het parket van Oost-Vlaanderen tijdens de behandeling van zijn zaak in de politierechtbank van Sint-Niklaas.

Jordan T. was zelf niet aanwezig tijdens de zitting. Hij werd bij verstek veroordeeld tot 30 maanden cel, vijf jaar rijverbod en een boete van 4.000 euro.

