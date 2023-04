“Dek is maar liefst vier voetbalvelden groot”: nieuw recordschip MSC Tessa voor het eerst op bezoek in Antwerpse haven

In het Deurganckdok in Doel is vrijdag de MSC Tessa gearriveerd. Het is het grootste containerschip ter wereld en kan maar liefst 24.116 containers vervoeren. De afmetingen zijn duizelingweekend: Het schip is 400 meter lang en 62 meter breed. Toch zal het record niet lang standhouden want binnenkort wordt de MSC Loreto verwacht en die kan nog ruim 200 containers meer plaatsen.