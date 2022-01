Dean (4) wordt zaterdag begraven, beide verdachten blijven in de cel

Het lichaam van Dean werd vorige week maandag gevonden op het Nederlandse eiland Neeltje Jans. Het is ook in Nederland dat een autopsie uitgevoerd werd, om duidelijkheid te krijgen over de manier waarop en wanneer Dean om het leven is gekomen. De resultaten zijn inmiddels bekend en zullen door de Nederlandse politie overgemaakt worden aan de speurders in ons land. Maar zowel het Nederlandse als het Belgische gerecht communiceren op vraag van de onderzoeksrechter niet over wat de autopsie aan het licht gebracht heeft.