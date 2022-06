De Verrekijker wint jaarlijkse beker Schoolkegelen

Bazel Sterrenres­tau­rant Hofke van Bazel opent luxueus gastenver­blijf: “Onthaasten in alle privacy”

In de voormalige notariswoning op het Koningin Astridplein in Bazel heeft ‘Le Relais de Bazel’ de deuren geopend. Het luxueus gastenverblijf telt twee suites en een loft. Men kan er in een gezelschap tot vijftig personen ook in alle privacy genieten van wat sterrenchef Kris De Roy op tafel serveert.

24 juni