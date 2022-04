De familie Van Driessche uit Beveren neemt afscheid van Hugo

Beveren/Sint-Niklaas Walrus stelt nieuw album voor in De Casino: “Eindelijk staan we nog eens voor een staand publiek, de eerste keer sinds corona”

Walrus, de Nederlandstalige band van Geert Noppe, stelt volgende week zijn derde plaat voor in De Casino in Sint-Niklaas. Een bijzonder moment want het album werd gemaakt in volle coronaperiode en muzikanten kwamen apart naar de studio voor opname. “Het is de allereerste keer sinds twee jaar dat we ‘full power’ en zonder beperkingen terug voor een staand publiek spelen. Ook voor ons zal het wennen zijn.”

14 april