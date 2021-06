De echte vakantiedrukte moet nog komen, maar thuisverplegers springen testcentra nu al bij in het Waasland: “Ze komen zelfs vanuit Gent en Antwerpen”

Beveren Oudste Jaguar-verdeler ter wereld viert 70-jarig bestaan met bouw nieuw complex: “Atelier nodig voor elektri­sche voertuigen”

20 juni Aan de Gentseweg in Beveren is de eerste steen gelegd van een nieuw complex voor garage De Ridder, de oudste officiële merkverdeler voor Jaguar wereldwijd. De zaak werd in 1951 opgericht en viert dus haar 70-jarig bestaan. “En met deze investering tonen we dat we ook de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien”, zegt gedelegeerd bestuurder Mannu Meirsman.