David Van de Vijver volgt Ann Cools op als voorzitter van huisvestingsmaatschappij: “Fusie wordt de grootste uitdaging”

Ann Cools werd voorzitter van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GMH) na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Als voormalig OCMW-voorzitter kon ze daarbij buigen op een sterke sociale reflex. Ze blikt tevreden terug op de voorbije tien jaar waarin de missie van de huisvestingsmaatschappij ook haar persoonlijke missie werd: “Namelijk er voor zorgen dat ook mensen met een bescheiden inkomen kunnen beschikken over een duurzame, kwaliteitsvolle en betaalbare woning”, legt ze uit. “We hebben ons patrimonium niet alleen verder uitgebreid, maar hebben ook heel wat van onze woningen gerenoveerd. Daarbij hebben we ook ingezet op verduurzaming. Zo werden onlangs 90 van onze woningen in de wijk De Vesten in Melsele voorzien van zonnepanelen. Andere projecten die ik een warm hart toedraag zijn onder meer de 81 sociale huurwoningen die we opgetrokken hebben aan het Viergemeet in Beveren en uiteraard het project Sabot in mijn eigen Melsele. Als kers op de taart mocht ik in mei de feestelijkheden voor het honderdjarig bestaan van de GMH in goede banen leiden.”

Fusie op til

Dat Ann Cools op 31 december afscheid zou nemen als voorzitter, werd reeds na de laatste verkiezingen afgesproken. De lokale partijraad van CD&V Beveren heeft nu David Van de Vijver voorgedragen als haar opvolger. David is 37 jaar oud en woont in Melsele samen met zijn vrouw Carolin en hun dochtertje Alice. David werd bij de vorige verkiezingen verkozen maar kon niet in de gemeenteraad zetelen omdat hij de zoon is van huidig burgemeester Marc Van de Vijver. Die onverenigbaarheid was er niet voor het directiecomité van de GMH waar hij de voorbije jaren ervaring opdeed. “Met een voorganger als Ann Cools heb ik grote schoenen te vullen”, reageert hij. “Ik kijk er niettemin naar uit om van start te kunnen gaan. De komende periode wordt bijzonder uitdagend voor de GMH. In 2023 is er namelijk de fusie in de nieuwe Woonmaatschappij Waasland-Oost. Ons werkingsgebied wordt uitgebreid met Sint-Gillis-Waas, Stekene en Zwijndrecht. Als voorzitter zal ik dit fusieproces mee in goede banen leiden.”

Vandaag telt GMH een patrimonium van 2.050 huizen en appartementen en voor elk pand staat er ook iemand op de wachtlijst. Na de fusie zal de Woonmaatschappij Waasland-Oost over een patrimonium van een kleine 4.000 panden beschikken.

Verjongingsoperatie

Met de voorzitterswissel binnen GMH zet CD&V Beveren intussen de ingezette verjongingsoperatie verder. Eerder trad Laura Staut begin dit jaar toe tot het schepencollege en in mei 2023 zullen Lien Van Dooren en Jeroen Verhulst haar daar vervoegen als opvolgers van Dirk Van Esbroeck en Raf Van Roeyen. Liesbeth De Groof uit Melsele zal de vrijgekomen plaats van David Van de Vijver in het Directiecomité van de GMH innemen. Ann Cools blijft zetelen in de Beverse gemeenteraad.

