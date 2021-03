David bloedde dood door messteek in zijn dij: “Familie wil dat daders streng gestraft worden”

Waasland-Noord Chauffeur geflitst aan 134 km/uur op Hogewater­gang­weg

5 maart Van 1 tot 28 februari controleerde de politie van de zone Waasland-Noord 18.865 voertuigen op hun snelheid. 2.402 bestuurders reden sneller dan de toegelaten snelheid. Een bestuurder reed 134 kilometer per uur in de Hogewatergangweg in Vrasene. De toegelaten maximumsnelheid is er 70 kilometer per uur.