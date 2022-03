Danscafé Bizar opent deuren: “Na twee jaar corona is de knaldrang groot”

BeverenDoor corona hebben we er bijna twee jaar op moeten wachten maar nu mag het weer: dansen. Op de Grote Markt in Beveren kan het voortaan in danscafé Bizar dat dit weekend de deuren opent. Ook in de week zal er af en toe een feestje worden gebouwd of kan men meezingen tijdens een karaokeavond.

Het danscafé Bizar is in het pand waar vroeger de loungebar A Peu Près was ondergebracht. De zaak van zanger Johan ‘Danzel’ Waem en zijn echtgenote Kathleen Ceulemans sloot twee jaar geleden definitief de deuren. Enkele dagen voor het uitbreken van de coronacrisis en de verplichte horecasluiting liet de rechtbank van koophandel in Dendermonde het doek vallen over de zaak. Een doorstart maken zag het koppel niet meer zitten en dus stond de zaak sindsdien leeg.

Dansvloer

Nu is er dus een opvolger met danscafé Bizar. “We geloven rotsvast in de formule”, zegt manager Yuri Deroover. “In Beveren is er nagenoeg nergens een zaak waar men nog een dansvloer heeft. A Peu Près heeft tien jaar lang bewezen dat er vraag is naar een danscafé. Het is niet hetzelfde als een discotheek. Het houdt het midden tussen een dancing en een café. Hier kan men ook gewoon iets komen drinken of een gezellige babbel maken. De drempel is veel lager.”

De nieuwe zaakvoerders gaven het voorbije jaar het interieur een make over. “Het was intussen wachten tot de coronaregels voldoende versoepeld waren om te starten. We kijken al een tijdje uit naar de opening. We horen toch overal positieve reacties maar het publiek zal natuurlijk wel zijn weg nog wat moeten vinden.”

Geen overlast

Een danscafé wordt door het lokale bestuur wel wat argwanend bekeken maar volgens de uitbaters zal er streng worden toegekeken om overlast te vermijden. “We hebben iemand aan de deur om mensen buiten te zetten als ze voor problemen zorgen. Er is ook een strenge nultolerantie voor drugs en agressie.”

Café Bizar opent de deuren dit weekend zonder veel tromgeroffel. “We houden het bewust sober. Het is voor ons ook nog wat zoeken en we willen een goede eerste indruk maken. Dat kan niet als er een heuse overrompeling zou zijn. Daarom starten we liever wat meer low profile. Eens er wat routine is opgebouwd, gaan we wel geregeld zelf iets organiseren. Zo hebben we alvast geïnvesteerd in apparatuur voor karaoke. De knaldrang is bij velen groot en wij zijn klaar met het antwoord”, klinkt het lachend.

