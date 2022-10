Dan toch een schaatspiste met natuurijs: “Voorlopig nog altijd goedkoper dan kunststof maar we evalueren elk jaar”

Bazel Vrachtwa­gen met bier en frisdrank belandt in gracht na uitwijkma­noeu­vre in Heirstraat

Een vrachtwagen van AB Inbev is dinsdag in de gracht in de Heirstraat in Bazel gesukkeld. De chauffeur moest op de smalle en bochtige weg uitwijken voor een tegenligger en kwam met de achterwielen van de truck in de zachte berm terecht waarop het gevaarte wegzakte en deels kantelde.

25 oktober