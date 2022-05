Dalende trend voor inbraken zet zich verder: “Maar wel verdrievoudiging van aantal slachtoffers van phishing”

Korpschef Leo Mares benadrukt dat de cijfers net als vorig jaar met enige nuance bekeken moeten worden. “In 2021 zaten we immers nog steeds met de coronapandemie en dat had een invloed op zowel onze werking als de criminaliteitscijfers.” Grootschalige acties waren het voorbije jaar amper mogelijk door de geldende afstandsregels en ook de politie had te kampen met een aanzienlijk absenteïsme als gevolg van corona.

Het aantal meldingen bleef wel nagenoeg gelijk (16.544 in 2021 tegenover 16.605 in 2020). Ook de aanrijtijden kennen een status-quo. Voor interventies in Stekene was de politie het voorbije jaar gemiddeld zelfs anderhalve minuut sneller ter plaatse. 81% van de interventies met de hoogste prioriteit werden binnen de 15 minuten uitgevoerd. 62% hiervan zelfs binnen de 10 minuten.

Grootste inbraakrisico in weekend

In 2021 was er met 179 inbraken opnieuw een daling met 13% ten opzichte van 2020. Dit is heel wat beter dan de gemiddelde daling van 6% in de rest van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen. In de periode 2018-2021 daalde het aantal inbraken zelfs met 45% (van 326 in 2018 naar 179 in 2021). “De meest risicovolle maanden waren november, december en eerder atypisch ook augustus”, analyseert de korpschef de cijfers. “Traditioneel concentreerden de inbraken zich opnieuw in de omgeving van de grote verkeersassen (E17, N70 en E34) en de gemeentecentra. Inbraken kunnen op alle dagen en alle uren van de dag plaatsvinden, maar op vrijdag- en zaterdagavond is er een verhoogd risico.”

6.000 extra ogen en oren

Het aantal auto-inbraken kende ook opnieuw een aanzienlijke daling tot 54 feiten (78 in 2020). In de periode 2018-2021 daalde dit fenomeen met 51% (van 111 in 2018 naar 54 in 2021). In 2021 werden 12 auto’s ontvreemd tegenover 16 in 2020. Een factor die de gunstige evolutie van de inbraakcijfers mogelijk mee beïnvloed heeft, is het groot aantal BIN’s in de politiezone. “Sinds de opstart van de eerste twee buurtinformatienetwerken in 2017 telt onze politiezone er nu 32 met in totaal 3.000 leden. Dat zijn toch 6.000 extra ogen en oren waarvoor we erg dankbaar zijn”, zegt Mares.

Computer ipv schroevendraaier

Cybercrime neemt reeds jaren toe maar de coronacrisis heeft deze criminaliteitsvorm een extra dynamiek gegeven. Criminelen hebben hun werkterrein voor een groot stuk verplaatst van een fysieke naar een digitale omgeving. “We maken ons geen illusies. Deze vorm van criminaliteit is een blijver”, aldus de korpschef. “Maar ik zelf wel een forsere stijging verwacht. Voor de fenomenen ‘hacking’, ‘oplichting via internet’ en ‘betaalkaartfraude’ was er zelfs een lichte daling. Alleen het fenomeen ‘phishing’ neemt heel duidelijk toe. Het gaat hier zelfs om een verdrievoudiging.” Bij phishing krijgen mensen valse berichten via sms of WhatsApp waarbij geprobeerd wordt om inloggegevens of creditcardinformatie te ontfutselen. De korpschef werd zelf ook al geviseerd. “Met een sms’je om mijn account voor ‘itsme’ te updaten maar gelukkig ben ik niet in de val getrapt.”