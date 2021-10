Daders overval op scoutskamp veroordeeld: moeten allebei in therapie

Steendorp/VraseneDe correctionele rechtbank van Dendermonde veroordeelde maandag de twee jongemannen die de voorbije zomer een gewapende overval pleegden op een scoutskamp in Steendorp. Opmerkelijk: één van de daders, Amar S. (19) werd door familie en vrienden nochtans omschreven als “goedaardig”. “Ik was het noorden kwijt nadat ik vernam dat mijn ex zwanger was”, vertelde hij zelf aan de rechter.

De aanval op het scoutskamp in Steendorp, een deelgemeente van Temse, vond plaats op 7 juli dit jaar. Een jeugdbeweging uit Zwevegem was toen op kamp op de terreinen van de scoutsgroep Sint-Jan in de Sparrenstraat. In de vroege ochtend stond plots één van de zes leiders, die met 22 kinderen op kamp waren, oog in oog met twee gewapende personen, in het zwart gekleed en met kappen over het hoofd. Hij werd bedreigd met een pistool en moest gsm-toestellen en portefeuilles afgeven. Ook andere aanwezigen werden vervolgens nog bedreigd. Hoewel de kinderen op het kamp niets gemerkt hadden van de overval, waren leiding en kookploeg zo zwaar onder de indruk dat het kamp vroegtijdig werd stopgezet.

Een dag later kon de politie Amar S. (19) oppakken. Niet veel later volgde kompaan Jens H. (20). Die had ondertussen al een nieuwe overval gepleegd in Belsele. Hij had er een man met een mes in de buik gestoken, beroofd en vervolgens zwaargewond achtergelaten. Tegen de tijd dat de politie de twee overvallers te pakken had, was de buit van het scoutskamp al opgesoupeerd: boterkoeken bij een bakker gekocht en in een café in Sint-Niklaas opgefeest.

Jens H. bleek een drugsverslaafde barman uit Sint-Niklaas, die overvallen pleegt om zijn drugs te kunnen betalen. Amar S., zelf chiroleider, wordt in zijn omgeving echter als “goedaardig” omschreven. Zijn betrokkenheid bij de feiten zorgde dan ook voor heel wat verbazing. Drie dagen na de overval zou hij normaal zelf met zijn eigen Chiro op bivak vertrekken, maar hij vloog door de overval in voorhechtenis de gevangenis in.

Tijdens het proces probeerde hij zelf te verklaren wat er gebeurd was. “Mijn ex-lief had me verteld dat ze zwanger van me was. Ik was daardoor verstuur en wilde wegvluchten van de realiteit”, zei hij. “Ik heb me in het uitgaansleven gestort en daar ben ik Jens H. tegen het lijf gelopen. Hij leerde me cocaïne kennen en die bewuste dag van de overval heb ik dat voor het eerst gebruikt. Ik ben ervan door het lint gegaan. Ik heb daar veel spijt van.”

S. kreeg dan ook de lichtste straf van de twee: 30 maanden cel, waarvan de helft met probatie-uitstel. Hij kreeg een verbod voor het drinken van alcohol opgelegd en moet een psychiatrische behandeling volgen. Jens H. werd veroordeeld tot 40 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij moet zich van de rechtbank laten opnemen om een residentiële behandeling tegen zijn drugsverslaving te volgen. Hij kreeg ook een verbod op alcohol en drugs opgelegd. Beiden mogen van de rechtbank bovendien geen job in de horeca meer uitvoeren.