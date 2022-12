Cultuurvereniging zet boekenruilkast in om voedsel in te zamelen voor kansarmen

Voetbal Challenger Pro League Vlot scorend SK Beveren mag zich niet laten vangen op diepgevro­ren veld in Virton, áls match al gespeeld wordt

Dat SK Beveren de weg naar de netten dit seizoen makkelijk kan vinden, is het understatement van de dag. De troepen van coach Wim De Decker scoorden in zeventien wedstrijden al 41 doelpunten. Een mooi gemiddelde van 2,41 goals per wedstrijd. Een record is dat vooralsnog niet. Vanaf seizoen 2000-2001 bekeken, komen de Leeuwen op een gedeelde vierde plaats. Tegen Virton kunnen ze hun productie nog wat aandikken, áls de match kan doorgaan.

