Coralie Claessens is met haar 103 jaar oudste inwoner van Beveren

Coralie werd in 1919 geboren als jongste van 4 kinderen. In 1943 huwde ze met Petrus Pauwels. Ze heeft twee dochters, is grootmoeder van vier kleinkinderen en overgrootmoeder van drie achterkleinkinderen. Na het overlijden van haar echtgenoot heeft Coralie in haar woning in de Molenstraat kunnen blijven wonen tot haar 100ste verjaardag. Sinds september 2020 verblijft ze in het woonzorgcentrum.