Controle verloren in Van Craenenbroeckstraat

Kieldrecht Carry Goossens en Jan Van de Perre samen op de planken voor 100-jarig jubileum van Kunst Veredelt: “In de rol van twee gepensio­neer­de komieken die nog één keer willen schitteren”

Al honderd jaar brengt toneelgezelschap Kunst Veredelt amusement en vertier in Kieldrecht. Ter gelegenheid van het jubileum keert een oude bekende nog eens terug: acteur Carry Goossens. Het was al lang een droom van hem en voorzitter Jan Van de Perre om nog eens samen op de planken te staan. “En dat doen we in de rol van twee komieken die samen nog één keer willen schitteren”, klinkt het lachend.

30 september