Collega’s Elke en Pascale dragen al drie jaar lang identieke outfits: “Zelfs de kleur van onze nagellak spreken we dag voordien af”

Waasland Is er nog toekomst voor Waas topvoetbal? “Ambitie genoeg, maar we botsen altijd op de financiële limieten”

16 mei Na de degradatie van Waasland-Beveren en het faillissement van Sporting Lokeren zal er in onze regio vanaf volgend seizoen geen enkele club meer in hoogste klasse spelen. Vanuit politieke hoek werd de voorbije decennia meermaals aangestuurd op een grote Wase fusieploeg. Alle pogingen daartoe liepen echter telkens op een sisser uit. Is dan nu de tijd wel rijp? We vroegen het aan drie hoofdrolspelers die er de voorbije decennia nauw bij betrokken waren.