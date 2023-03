Cocaïne in container met bananen: twee mannen krijgen dertig maanden cel

De bal ging aan het rollen toen in april 2021 een container met bananen uit Ecuador werd afgezet bij Tabaknatie. Er bleek evenwel maar iets vreemds aan de hand met de levering, omdat het niet de gebruikelijke containerfirma was die ervoor gezorgd had. Toen de container geopend werd, bleek bovendien een deel van de lading weggehaald en vervangen door bananen uit Colombia. De firma waarschuwde de politie en niet veel later bleek uit onderzoek dat er cocaïne in de container gezeten had.